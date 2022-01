Gabriel Alén destaca o traballo de Caritas a prol da inclusión social e laboral

O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, visitou as instalacións de Cáritas Diocesana de Ourense, onde foi recibido pola súa directora, María Tabarés, e polo delegado episcopal, José Ángel Feijóo.

Gabriel Alén destacou a importancia destes centros

Despois de percorrer as instalacións, o comedor social e tamén o centro de formación, o delegado territorial interesouse polo traballo desenvolvido por esta entidade o pasado ano e explicoulle as posibles liñas de colaboración nos proxectos que esta asociación ten previsto para 2022. Durante o encontro abordáronse distintas cuestións, como a posibilidade de renovar a colaboración que nos últimos tempos a Administración autonómica ven mantendo con esta entidade, e lembroulle que a aportación da Xunta neste período foi de 314.866,84 euros.

Gabriel Alén destacou a importancia destes centros, nos que se levan a cabo programas que fomentan a inclusión social e laboral das persoas máis vulnerables. Tamén sinalou o compromiso da Xunta con estas entidades, recordando que se lle achegan máis de 300.000 euros.

Visita de Gabriel Alén a Cáritas | onda cero

Durante a súa visita, o delegado territorial, puido coñecer algunhas das actividades que se realizan no centro, como alfabetización dixital, actividades interculturais ou programas de emprego, e subliñou o importante labor que están realizando nestes momentos tan difíciles estas entidades. Na última convocatoria de entidades 2020-2022, a Xunta aportou unha axuda para diferentes programas desta asociación, como o comedor social, ao que se destinan 87.600 euros, e a súa reforma e equipamento, no que investiu 19.000 euros, os itinerarios de transición ao emprego, financiados con 78.000, a alfabetización dixital, con máis de 16.000 euros, ou a compra de material informático, con máis de 5.000 euros.

O Goberno galego investiu a través do 0,7% do IRPF case 2 millóns de euros en 2020 á agrupación constituída por Cáritas de Santiago, Ourense, Tui-Vigo e Mondoñedo-Ferrol, dos que a metade corresponden a programas de inclusión, e 423.000 son xestionados por Cáritas Diocesana de Ourense.

O delegado territorial tamén lembrou as diferentes iniciativas que a Administración autonómica puxo en marcha nos últimos meses para atallar as necesidades máis urxentes, entre as que destacou a Tarxeta Básica, unha axuda pioneira que ten como finalidade responder de xeito áxil ás necesidades das familias.

Gabriel Alén reafirma o compromiso coas persoas en situación de exclusión social que a Xunta, sigue a amosar nos orzamentos dedicados ao área de Inclusión. Destínanse 125,5 millóns de euros a este ámbito, a contía máis elevada da súa historia, e un 4,5% máis que o ano pasado.