O Foro MICE España demostra o carácter diferenciador de Ourense como destino de eventos

O Foro MICE España, que se celebra por primeira vez en Galicia, demostrou o carácter diferenciador e auténtico que ofrece Ourense como destino de eventos, congresos e encontros. Este foro reuniu no Pazo de Toubes (Cenlle) a preto dun centenar de profesionais do sector de todo o país para tratar temas como asembleas efémeras, restauración, ferramentas dixitais ou comunicación. A inauguración do acto correu a cargo do vicepresidente da Deputación de Ourense e presidente do Inorde, Rosendo Fernández; a directora da Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro; e as presidentas de OPC España e OPC Galicia, Matilde Almandoz e Ana Trevisani, respectivamente.

Rosendo Fernández agradeceu ás entidades organizadoras a elección do noso destino para acoller este foro de referencia e lembrou que na Deputación de Ourense atoparán un "aliado firme" para desenvolver na provincia todos aqueles eventos que poñan en valor o territorio. “O noso obxectivo é dotalos do escenario para que o seu traballo (o de organizadores profesionais, axencias de marketing ou planificadores) sexa un éxito compartido con Ourense. Un destino que denota autenticidade e no que resulta sinxelo, sostible e competitivo planificar eventos diferenciados grazas aos principais recursos do territorio”, sinalou o presidente do Inorde.

Pola súa banda, a presidenta de OPC España afirmou que o Foro MICE “chegou a Ourense, en plena terra do Ribeiro, para descubrir todas as posibilidades que o enoturismo pode ofrecer ao noso sector de encontros, congresos e incentivos”. Así mesmo, valorou “a calidade, a diferenza e a profesionalidade que asegurarán unha excelente experiencia para os nosos asistentes”, apuntou Matilde Almandoz, quen destacou a capacidade enriquecedora que MICE ten nun territorio como Ourense porque “o desestacionaliza e apoia, e quen o fai, e o que fai que o MICE teña un territorio como Ourense”. ao mesmo tempo o asistente aporta coñecementos.

A directora de Turismo de Galicia falou tamén dos espazos "únicos e singulares" que distinguen un territorio que permite "vivir unha experiencia" e "nos distingue". Nava Castro lembrou os beneficios que aportan a riqueza gastronómica, os viños das Denominacións de Orixe Galegas, e o termalismo, destacando que “o MICE é o único segmento que ten capacidade de desestacionalización”. Neste mesmo sentido, Ana Trevisani cualificou Ourense “como un destino para vivir cos 5 sentidos”, e aproveitou a ocasión para facer un recoñecemento público da OPC galega á directora de Turismo de Galicia.

O encontro, organizado co apoio de OPC Galicia, coa colaboración da Deputación de Ourense, o Instituto de Desenvolvemento Económico de Ourense e a Axencia de Turismo de Galicia, contou con varias ponencias e debates sobre restauración, sustentabilidade, dixitalización e destino.

O enoturismo e o termalismo como elementos diferenciadores de Ourense como destino MICE

A xerente do Inorde, Emma González, pechou a xornada mostrando aos asistentes todo o potencial que a provincia de Ourense ofrece para o turismo de negocios a través da xornada “Diferenciando Ourense. Enoturismo e termalismo: atraccións MICE”. Por iso, presentou o catálogo dixital elaborado por este organismo provincial que inclúe 65 espazos singulares na provincia (abertos á incorporación doutros espazos) para promocionar Ourense como destino MICE, ofrecendo aos profesionais unha ferramenta especializada para a comercialización.

Este catálogo https://miceourense.com está pensado para mellorar a promoción da provincia en diversos mercados emisores que, á súa vez, promoverán o turismo de encontro a nivel nacional e internacional. “Trátase dunha colección de espazos acolledores, formais e singulares na provincia que ofrecerán un valor engadido aos eventos. E, nesta clara tendencia actual que existe para a celebración de eventos que buscan a sustentabilidade, a conexión coa natureza ou o patrimonio, Ourense ofrece múltiples opcións”, afirmou Emma González.

Sostibilidade, restauración, promoción de destinos MICE e construcións efémeras

Nesta nova edición do Foro MICE España destacou a importancia de adoptar un novo modelo económico baseado na reutilización continua dos recursos na industria global do sector de encontros, convencións, congresos, feiras, eventos e incentivos.

A xornada comezou cunha primeira sesión sobre o Catering no MICE como exemplo de economía circular, na que se falaron das boas prácticas na economía circular, a importancia da previsión e planificación nos eventos, a sustentabilidade e o gran reto de erradicar o desperdicio alimentario, entre outros. . Na mesa interviñeron Jesús Baranda, socio fundador de Life Gourmet Catering e presidente da Asociación Española de Catering; o recoñecido cociñeiro Pepe Solla, de Casa Solla, con 1 Estrela Michelín, e os cociñeiros Lolo Mosteiro e Paula Martínez, responsables de A Artesa da Moza Crecha, un restaurante da biosfera do km0 que aposta pola cociña innovadora con produtos locais. Todos eles coincidiron na importancia da "especialización" e a "diferenciación", de "aproveitar sinerxías" con outras empresas do sector, e de "poñer en valor o produto e o medio ambiente", apostando pola "cociña innovadora con produtos locais". .

A sustentabilidade tamén estivo moi presente na sesión O compromiso efémero e sostible, un panel centrado nas construcións efémeras e no que se debateron tendencias fronte a compromisos reais, e a reutilización como discurso de compromiso de clientes e patrocinadores, entre outros aspectos, tendo en conta o cambio. na axenda prioritaria do sector e o seu proceso de transformación cara a un modelo máis equilibrado. Neste apartado debateron sobre Inmaculada Blázquez, coordinadora e responsable de comunicación da Asociación Nacional de Carpas, Instalacións Temporais, Comercialización Feiral e Servizos Auxiliares; Chicho Rivera, director xeral de Escenoset, con máis de 25 anos de experiencia no deseño e construción de stands; e Ramón Montilla, director de LABAUH, empresa dedicada á instalación de stands e espazos especializados para eventos feirais e produtos gourmet.

Ademais, a xornada incluíu un interesante debate sobre “Dereitos e malos na promoción dos destinos MICE”, no que se destacou o potencial que ten Galicia para a celebración de encontros, congresos, convencións, incentivos, exposicións ou eventos, a estratexia que se segue cando promovéndoos e os participantes coincidiron na importancia da cooperación pública e privada para a promoción dos destinos. Tamén falaron da necesidade de transmitir “o gran impacto económico que supón para a cidade de destino”, xa que “xera economía e mantén oportunidades de emprego, ademais de converter aos visitantes en prescriptores”.