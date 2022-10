Fahrudin Manjgafic novo fichaxe para o COB

O Club Ourense Baloncesto pechou a chegada do interior bosníaco de 2'07 metros de alto Fahrudin Manjgafic, completando así o persoal de Guillermo Arenas e Iria Uxia Romaris.

Fahrudin (Bugojno, 21 de xaneiro de 1997) chega desde BC GGMT Viena, Equipo austríaco de primeira división, onde promediaba 14,5 puntos e 5,0 rebotes por partido nestes primeiros meses de tempada. No seu estilo, destaca pola súa habilidade e facilidade para marcar no poste, dende a distancia e polo seu xogo de por riba do bordo tocando tanto catro como cinco.

Coa súa incorporación o Club Ourense Baloncesto ocupa o posto vacante e completa a plantilla de doce xogadores que disputará esta tempada a Liga LEB Ouro 22/23.