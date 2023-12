O PP expulsa a figura do Apalpador do Nadal de Ribadavia

Desde Ribeiro en Común solicitan ao novo goberno que recapacite e continúe coa labor de divulgación desta figura, que tanta ilusión despertou nos nenos e nenas, e que mantivo moi boa relación con outras figuras do Nadal como o Papá Noel e os Reis Magos.

- Programa de Nadal insuficiente, xa que foi recortado respecto a anos anteriores.

1. Presentan o tradicional "Ribanadal" con escasos días de duración, cando con nós duraba todas as vacacións escolares, ata xaneiro.

2. Eliminan actividades centrais con moito éxito, como foi o carrusel durante os últimos anos, e anteriormente a pista de xeo. Sen que oferten ningunha alternativa.

Este programa que o PP presenta, é claramente insuficiente para o que Ribadavia demanda, como centro do Nadal no Ribeiro que é. E ademais, pretende ocultarse en actividades doutros entes que nada teñen que ver coa Concellaría de Cultura do PP.

Ribeiro en Común pide que se manteña a continuidade con estas actividades que tan boa acollida tiveron e teñen na nosa sociedade.