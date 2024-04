Expourense acolle esta fin de semana a Segunda Edición do Salón do Vehículo Clásico

Expourense celebra esta fin de semana, 6 e 7 de abril, a segunda edición do Salón do Vehículo Clásico que espera consolidarse definitivamente no calendario do recinto feiral tras a boa acollida que tivo na súa primeira edición celebrada en xuño de 2023. Esta O principal obxectivo de a mostra pretende converterse nun gran punto de encontro para os afeccionados aos vehículos clásicos, ofrecendo ademais unha ampla zona de exposición e venda coa presenza de 30 expositores e 20 clubs de fans, moitos deles nacionais.

Esta cita foi presentada esta mañá en Expourense nun acto no que participaron o deputado de Representación Institucional da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández; a xefa territorial da Consellería de Economía en Ourense, Alicia López; o presidente da Fundación Estanislao Reverter, Luis Reverter, e o secretario do Ourense Classics Team, Ricardo García, que estiveron acompañados por representantes das diferentes entidades colaboradoras neste evento.

O II Salón de Vehículos Clásicos contará coa presenza de 20 expositores especializados no sector clásico e entre os que se atopan tanto vendas como empresas de recambios, accesorios, compoñentes, pintura, miniaturas, etc. A zona expositiva tamén inclúe a participación de máis de 140 vehículos clásicos (matriculados ata 1994, é dicir, de polo menos 30 anos) entre os que se poden atopar tanto coches como motocicletas. Estes vehículos de exposición son cedidos por coleccionistas privados, restauradores, mecánicos, clubs e particulares. Nesta exposición podes

Atoparás atraccións como a mítica “Alpinche” cedida pola Fundación Estanislao Reverter ou unha mostra de vehículos clásicos cedida pola Policía Nacional. Un dos grandes atractivos deste evento para os amantes do sector é o Aparcadoiro de Clásicos. O recinto contará cunha zona reservada para que os visitantes que se desplacen a Expourense ao volante do seu clásico poidan aparcar (ata completar aforo).

Cada coche ou motocicleta clásica que aparque nesa zona recibirá dúas invitacións para que poidan visitar a mostra sen ningún custo. Recoméndase que aqueles que decidan asistir co seu clásico deberán inscribirse previamente a través da web do evento www.salonvehiculoclasico.com.