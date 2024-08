Estabilizado un lume forestal que se reactivou en Oseira

Na madrugada do mércores quedou estabilizado un lume forestal na parroquia de Oseira no concello ourensán de San Cristovo de Cea onde arderon máis de 30 hectáreas según informou a Consellería do Medio Rural que confirmou que se trata dunha "reproducción" dun lume rexistrado a pasada semana na mesma zona na que arderon 58 hectareas na sua meirande parte de superficie arborada.

O lume declarábase perto das cinco e media da tarde do martes e chegaron a mobilizarse 7 avións e 8 helicópteros, 14 motobombas, 2 pás, 14 axentes, 18 brigadas, 3 técnicos así coma dous equipos de bombeiros en formación procedentes de Estonia que se atopan en galicia e que xa interviron noutros incendios rexistrados na comunidade nestes días do verán.

Dende a Consellería do Medio Rural lembran que está ao dispor da cidadanía o teléfono gratuíto 085 para alertar de calquera lume e o 900 815 085 para denunciar calquera actividade delituosa incendiaria que se produza.