O Envialia remonta e acaba superando ó Sala Zaragoza nos Remédios

Despois dun gran inicio de partido, unha serie de erros propios custaron o partido a un Sala Zaragoza moi inexperto no aspecto defensivo. Os tres goles marcados foron insuficientes para sumar puntos en Ourense a pesar de que as zaragozanas saíron moi intensas ao partido, cunha forte presión que provocou erros nos pases dos seus rivais, que María Moreno aproveitou no primeiro minuto tras un gran roubo e pase de Giba para facer o 0-1 no marcador. As locais sentiron o golpe e, aos catro minutos, Boix marcaba o segundo cun disparo raso desde a distancia tras roubarse cando as galegas deixaban o balón. Víase ao Sala Zaragoza defendendo ben e saíndo rápido á contra, pero cando todo estaba arriba, Candela marcou no segundo intento, tras rexeitar en primeira instancia a Ana Eliza por 1-2 no 9o partido. Dous minutos máis tarde, unhas mans de Jaimes dentro da área foron designadas como penalti, marcada por Candela para igualar e o segundo na súa conta goleadora. Os goles espolearon aos locais que puxeron en apuros ao Sala Zaragoza, recuperando o marcador a cinco dende o final cun disparo ao pao afastado de Vero. Co 3-2 chegouse ao descanso.

A segunda parte sería totalmente diferente, cun Ourense Envialia superior que só tería que aproveitar os erros visitantes para lograr a vitoria. Unha grave baixa no inicio do balón fixo posible o cuarto gol local, por medio de Chiky, que marcou cun potente disparo imparable para Ana Eliza. Tras uns minutos de intercambio de golpes, cun destacado porteiro brasileiro salvando un par de ocasións claras, o Sala Zaragoza pechaba diferenzas, por medio de Bravo, nunha xogada colectiva moi ben levada. Sería un espellismo porque, nada máis sacar o centro, chegaría o 5-3 de Chiky, deixando todo como estaba e cortando a reacción aragonesa. Unha vez máis, Chiky aproveitaría o enésimo erro ao deixar o balón para deixar o definitivo 6-3 no minuto 34.

Ourense Envialia: Vane; Chiky, Zaide, Marta y Candela (quinteto inicial). También jugaron, Clara Fernández, Jenny Lores, Celia, Sara Moreno, Sara Santos y Vero.

Sala Zaragoza: Ana Eliza; Moreno, Mirian, Bravo y Giba (quinteto inicial). También jugaron Jaimes, Boix, Illescas y Nicol.

0-1, min. 1 María Moreno

0-2, min. 4 Laura Boix

1-2, min. 9 Candela

2-2, min. 11 Candela

3-2, min. 15 Vero

4-2, min. 22 Chiky

4-3, min. 31 Bravo

5-3, min. 31 Chiky