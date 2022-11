Entrega do premio do 13º Salón do Automóbil

Víctor Tesouro Fernandez, de Paderne de Allariz, recibiu no concesionario Cibraomotor Toyota Ourense o cheque desconto de 6.000 euros que gañou ó mercar un vehículo e participar así no sorteo promovido pola Asociación de Concesionarios de Automóbiles de Ourense (A.C.A.U.T.O.) e Expourense durante o 13º Salón do Automóbil que se celebrou entre o 20 e o 23 de outubro pasados no recinto feiral.

Como xa é habitual, un dos principais atractivos desta cita era este desconto de 6.000 euros entre todos aqueles que mercaran o seu coche, tanto no salón do automóbil novo como no de ocasión. Entre os 180 vehículos vendidos, A.C.A.U.T.O. realizou o pasado 24 de outubro o sorteo ante Notario que deu como gañador a Víctor Tesouro Fernández, natural de Paderne de Allariz, que mercou en Expourense un Toyota Yaris novo no concesionario oficial da marca na provincia.

Fíxoselle a entrega do cheque desconto cuxa contía económica é achegada entre A.C.A.U.T.O. e Expourense. Foille entregado polo polo xefe de ventas, Víctor Camba; polo comercial que pechou a venta, Perfecto Babarro; pola directora de Administración de Expourense, Cristina Álvarez, e o polo vicepresidente da Deputación provincial de Ourense, Rosendo Fernández, como entidade colaboradora do salón.