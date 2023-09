Emilio González destaca o acercamento da Subdelagación do goberno a ciudadanía

O subdelegado do Goberno, Emilio González, destaca a gran eficacia dos traballadores e a redución de conflitos na subdelegación da Xunta de Ourense nos anos 2021 e 2022 grazas á instalación de medidas como cita previa e atención telefónica. entre outros. A mellora informática, o maior número de servizos e a cantidade de traballo son algúns dos motivos polos que esta subdelegación recibe ano tras ano o Selo de Excelencia.

Emilio González quixo destacar que “no eido informático avanzamos cara a unha administración máis dixital coa plena incorporación do teletraballo para o persoal funcionario, e a administración aproximouse máis activamente ao cidadán, sendo a Subdelegación do Estado a que máis número é de atención e acollida dentro do programa “A Administración preto de ti”.

Ademais, aproveitou a ocasión para destacar a aposta da subdelegación do Goberno pola “educación e formación educativa dos mozos” sendo pioneiras en incorporar nos centros educativos da provincia o seguimento das charlas enmarcadas dentro do Plan Director. , como punto da orde do día das Xuntas Locais de Seguridade, permitindo establecer unha maior coordinación e información tamén ás Anpas.

Oficina de Inmigración

Dentro da subdelegación destacou o labor dos departamentos de Inmigración, Rexistro ou Violencia de Xénero. Coa implantación da nova normativa de inmigración, o que supuxo un aumento do persoal OEX e mellora os recursos descentralizados da Administración Territorial. Ademais, a axencia tramitou máis de 2.000 expedientes de traballo e residencia, así como atendeu máis de 10.000 consultas grazas ao establecemento de consultas vía correo electrónico.

Oficina de Atención ao Cidadán

No Rexistro duplicouse a atención aos cidadáns na oficina de traballo, tanto de xeito presencial, telefónico, como por escrito. E realizáronse máis de 50.000 trámites e máis de 4.000 certificados dixitais. Todo iso a prol de achegar a administración ao cidadán e de mellorar e axilizar os trámites burocráticos.

Viogen

A Concellería de Violencia de Xénero destacou a gran cantidade de mesas de coordinación, 16, e as numerosas actividades realizadas para seguir loitando contra a violencia machista. 6 novos concellos asinaron o convenio de Viogen e realizáronse os correspondentes seguimentos a todas as vítimas así como a formación dos profesionais na materia.

O Subdelegado tamén destacou a xestión da intensa campaña de incendios por parte da Unidade de Protección Civil, a vaga de lumes en Valdeorras do pasado verán. Esta unidade tamén se encargou da atención e información á cidadanía nos proxectos presentados pola Consellería, como a “supresión de pasos a nivel” ou o “Plan de rehabilitación de pontes”.

Por último, o subdelegado destacou o gran labor de xestión da Administración territorial e dos procesos electorais este ano, polo que “agradezo o traballo de coordinación de todo o persoal”.