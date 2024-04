O Día do libro cambia a súa localización os jardinillos do Padre Feijoó

O martes 23 de abril, fieis á tradición do Día do Libro, as librarías sairán á rúa coas publicacións habituais e as últimas novidades, aínda que este ano con cambio de localización pola recente prohibición do Concello de establecer feiras na rúa. do Paseo. Nesta ocasión o encontro cos lectores será nos xardíns do padre Feijoo.

O que non cambia é o desconto do 10% que terán as compras tanto nas librarías como na carpa situada na rúa, esta última sumando tamén o agasallo dun caravel.

Durante este mes de abril, a Asociación de Libreiros de Ourense está a desenvolver obradoiros de animación á lectura nos centros educativos para promover e fomentar o achegamento dos alumnos ao libro. O propio Día do Libro, a carpa dos xardíns do Padre Feijoo acollerá dous actos de dinamización dirixidos por Paco Pacolas nos que participarán 100 nenos e nenas de entre 6 e 8 anos. Serán ás 11 e ás 12 da mañá do martes 23 de abril.

Ademais da tradicional cita cos lectores, o Grupo quixo achegar esta data tan especial a todas as persoas ingresadas nun hospital da provincia; Para iso, o martes día 23 a bandexa de alimentos incorporará un marcapáxinas magnético conmemorativo do Día do Libro e que incluirá un código QR para acceder ás recomendacións lectoras de cada unha das librarías integradas na Asociación Provincial de Libreiros de Ourense. Ese día tamén se repartirán marcapáxinas nas librarías.

Para rematar a xornada, ás 19.00 horas daranse a coñecer os gañadores do I Certame de Fotografía que o Grupo celebrou entre os lectores cos seus espazos favoritos para ler. Tamén se sorteará unha estancia nalgún dos Balnearios de Caldaria entre todas as persoas que enviaron unha fotografía.