A Deputación trae a Ourense o II Campionato Galego de Tapas e Pinchos

A Deputación de Ourense trae á provincia o II Campionato de Galicia de Tapas e Pinchos, organizado pola Academia de España de Tapas e Pintxos, que se celebrará os días 16 e 17 de outubro en dúas sedes: o Casal de Armán e o hotel Oca de Allariz. Rosendo Fernández agradeceu á Academia a elección de Ourense para celebrar esta segunda edición galega, porque nos permitirá “seguir proxectando a imaxe da nosa provincia como destino enogastronómico de calidade”. Unha perspectiva ourensá “que non sería posible impulsar sen o arduo traballo que diariamente levan a cabo os profesionais do sector dende os seus diferentes negocios”, destacou o deputado provincial.

Neste sentido, Gerson Ïglesias asegurou que este campionato “porá en valor o noso traballo e creatividade” e animou aos participantes a utilizar “os nosos produtos nos seus pinchos nas súas elaboracións, para seguir potenciando a riqueza e variedade da nosa terra”.

Enogastronómica é un dos principais recursos cos que conta a provincia de Ourense, polo que é un dos catro principais recursos -xunto co patrimonio, o termalismo e a natureza- da marca turística do territorio. Ademais, é un dos “atributos da oferta turística ourensá máis valorados polos que nos visitan”, e que demandan un destino de calidade, sostible e onde os protagonistas sexan os produtos locais, engadiu Rosendo Fernández.

Neste mesmo sentido, Mikel Martínez destacou “a riqueza enogastronómica desta provincia” e animou aos cociñeiros a participar cun pincho ou tapa que se pode comer en dous ou tres bocados e que o custe máximo sexa de 1,80 €.

II Campionato Galego de Tapas e Pinchos

O II Campionato Galego de Tapas e Pinchos é unha aposta pola gastronomía en miniatura para fomentar a innovación entre os hostaleiros galegos, promover os pequenos produtores ourensáns e as empresas do sector agroalimentario. Está dirixido a un máximo de 50 profesionais da cociña en representación das catro provincias galegas.

Os hostaleiros interesados ​​en participar poden inscribirse gratuitamente en academiadelatapa.com. Os participantes do Campionato ofrecerán nos seus establecementos as tapas do certame na II Ruta de Tapas e Pinchos de Galicia do 6 ao 15 de outubro.

Esta iniciativa de promoción gastronómica liderada pola Deputación de Ourense conta coa colaboración de Galicia Calidade, e das asociacións que integran cociñeiros, como "Cociña Ourense" e "Amigos da Cociña Galega", co apoio do Inorde e a organización do Tapas. e Pintxo Academy.

Os participantes prepararán as tapas en formato showcooking en tres caixas de cociña instaladas nun escenario, ante un xurado formado por recoñecidos profesionais da cociña en miniatura doutros territorios españois. O Campionato repartirá entre os hostaleiros gañadores máis de tres mil euros en produtos das empresas patrocinadoras.

II Ruta de Tapas e Pinchos de Galicia

Previamente á celebración do Campionato, os bares e restaurantes inscritos ofrecerán nos seus establecementos as tapas coas que competirán por ser os mellores de Galicia, nun percorrido polas catro provincias galegas do 6 ao 15 de outubro.