A Deputación aproba 422.000 euros en axudas para cooperación con concellos e entidades

No apartado de colaboración municipal aprobáronse senllas achegas a favor do Concello de Maceda para instalacións eléctricas no campo de fútbol (48.000 euros) e para o parque de habilidades ciclistas (35.000). Tamén con 35.000 euros, o Concello de Xunqueira de Ambía poderá construír un parque infantil, mentres que Lobeira recibirá 10.000 euros para o financiamento da actividade nas “Portas de Xurés” deste municipio.

Con 48.000 euros de axuda en todos os casos, o Concello da Bola poderá repoñer o firme na localidade de Alvarín; Castrelo de Miño arranxará o centro social; e Cualedro executará a obra de acceso para a práctica do parapente na Serra de Larouco. Polo que respecta a cooperación con entidades aprobouse unha axuda de 150.000 euros para contribuír ao financiamento dun documental sobre Adolfo Domínguez, produción audiovisual que promove a fundación que leva o nome do modisto ourensán.

Na sesión desta mañá ratificouse o reinicio do concurso de subvencións para o fomento de actividades escénicas e musicais de 2023, logo da súa suspensión o pasado mes de marzo ao esgotarse o orzamento inicial. Na modificación de crédito aprobada no pleno dese mesmo mes figuraba un suplemento de 120.000 euros para o coñecido como Plan Tarazana, de tal xeito que agora pódese continuar coa tramitación de solicitudes.

Por último, acordouse incorporar ao Plan provincial de cooperación, a efectos de obter a declaración de utilidade pública, as obras de ampliación da rede de saneamento en tres localidades do concello de Esgos.