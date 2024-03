O PP denuncia que o goberno municipal ten paralizado o plan de poda

Advirten que “lamentablemente moitas árbores se están a converter nun problema de seguridade viaria e un risco por esa falta de mantemento”. Unha realidade que esta mesma mañá se demostrou nas propias Xuntas de Área: “Hoxe enterámonos que se van a talar dúas árbores no Parque de San Lázaro por risco de caída”, explica o concelleiro do Grupo Municipal, Jorge Pumar. “Unha situación que se dá por non revisar o estado a masa árborea con periodicidade”, engade.

“Por poñer algún exemplo, as árbores do barrio de Covadonga levan anos sen ser podadas, nas Lagoas, os veciños da rúa Luis Trabazos, están fartos de solicitar a poda, tamén os veciños da rúa Río Mao”, explican dende o Partido Popular.

Nesta mesma liña Jorge Pumar instou ao grupo de goberno a rehabilitar tamén o parque infantil do Parque de San Lázaro, “está nun estado moi deteriorado cando é un dos parques máis concorridos da cidade”.

Por outra banda, a portavoz dos populares, Sonia Ogando, reiterou “a urxencia de sacar adiante a ordenanza de ruídos porque é transversal para aprobar tamén o Pepou” e denunciou que “leva máis de dous anos no mesmo caixón”. “Unha parálise máis na que ten sumerxirda o alcalde a nosa cidade”, conclúe a portavoz.