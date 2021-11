O Concello ultima a Cabalgata de Reis sempre que a pandemia o permita

O Concello de Ourense ultima os preparativos da Cabalgata de Reis, que o próximo día 5 de xaneiro recuperará o seu formato tradicional, percorrendo as rúas da cidade para ledicia da cativada, sempre que a evolución da pandemia o permita. As súas maxestades Os Reis Magos realizarán o clásico percorrido desde a estación de tren até a Praza Maior, cruzando a cidade, acompañados dunha ampla comitiva de animación e carrozas, saudando e agasallando con caramelos a cativada. Recuperarase asi o formato convencional pre-covid desta tradicional cita festiva.

cabalgata de reis ourense | onda cero

En todo caso, a organización segue atenta á evolución da pandemia e ás restricións que as autoridades sanitarias puidesen ditar no futuro, e ten listo un Plan B. Se non se puidese realizar a rota polas rúas da cidade, os protagonistas do evento: As Súas Maxestades os Reis Magos e todos os artistas e a comitiva de animación que os acompañan manterían encontros co público noutra localización, que podería ser o Pavillón Municipal de Deportes dos Remedios ou o Auditorio Municipal, onde realizarían varios pases para cumplir coa súa cita anual co público ourensán