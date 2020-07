O Concello precinta outro establecemento por exercer a actividade sen autorización

A Policía Local procedeu esta mañá ao precinto do pub La Botica, por exercer actividade de café-bar especial sen licenza de actividade nin acto previo comunicado.

Unha vez desestimadas tanto as alegacións á providencia da Concellería de Urbanismo e o recurso de reposición presentado polo titular, ordenouse de forma inmediata o precintado do local da praza do Correxidor número 4. Así, e por orde da Concellería de Urbanismo, a Policía Local procedeu ao precintado do local.

“Non consentiremos que se incumpra a lei”, insiste a concelleira Sonia Ogando