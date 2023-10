O Concello de Ourense suprimirá a ORA nos próximos meses

O Concello de Ourense inicia os trámites burocráticos para eliminar todos os aparcamentos de pago en zona azul (ORA) da cidade. Esta supresión require levar a cabo un cambio na ordenanza reguladora desta taxa, que o goberno municipal espera levar a aprobación a finais deste ano, de xeito que poida aplicarse na próxima primavera.

O alcalde Gonzalo Jácome explica que os motivos obedecen a varias razóns. A ORA comezou hai máis de 3 décadas e chegou a ter un pico de 1.004 prazas de aparcamento en zona azul. Cos diversos cambios de rúas e outros avances para zonas peonís e de carga e descarga na cidade, moitas das prazas foron reducíndose paulatinamente, de forma que a día de hoxe quedan 744. Mais as próximas peonalizacións de rúas como Bedoya, Valle Inclán, Ramón Cabanillas etc. xunto co futuro aumento de prazas de carga e descarga, ou os aparcadoiros exprés gratuítos que se implantarán nalgunhas zonas a xeito de experiencia piloto, farían que no futuro só quedasen operativas escasamente 500 prazas.

Chegados a este punto, o Goberno municipal entende que debe suprimirse a zona ORA polas complicacións e poucas vantaxes que esas 500 prazas presentarían. E tamén que ” o sistema por unha banda, proporcionaría poucos ingresos e por outra, non provoca rotación de vehículos, xa que quen aparca adoita estar toda a mañá ou toda a tarde completa”. Engade que ademais “búscase que poucos coches circulen polo centro e isto é complicado se hai zona ORA porque se produce tráfico de axitación, de coches que buscan onde aparcar. E encima debe manterse o contrato cunha empresa, o cal se rescindirá, aforrando o consecuente pago concesional”, conclúe.

O goberno municipal agarda contar co apoio de todos os grupos municipais nesta iniciativa: “Aínda que só é precisa unha votación de maioría, interpretamos que PSdeG-PSOE e BNG non se opoñerán a este cambio, xa que na única cidade que goberna o BNG (Pontevedra) non existen os aparcamentos ORA, e tampouco existe xa na cidade xemelga de Ourense (Lugo), gobernada polo PSOE, que suprimiu a ORA hai case 10 anos”.

O goberno municipal pon de manifesto que “a maior presión de prazas de ORA dáse en zonas máis céntricas, precisamente onde se pretende que se alixeire o tráfico rodado, e baléirase o sentido de aplicar fórmulas de pago por permitir estacionar nesas rúas”.

Con estes cambios, a maioría de prazas ORA do centro substituiranse polas cada vez máis demandadas zonas de carga e descarga (as persoas residentes poderán aparcar de noite), aparcadoiro de mobilidade reducida, recargadores de coches eléctricos, espazo para novos sets de 5 contedores de recollida de lixo e mesmo veladores de hostalería, entre outros. Ademais, en zonas máis afastadas do centro, aplicarase algún programa piloto de aparcadoiro exprés.

Paralelamente, para reducir o volume de vehículos nas rúas, o Concello impulsará o transporte público cuxas novas e máis eficientes liñas estarán operativas cando se suprima a ORA.