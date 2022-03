Concello de ourense

O Concello de ourense e Ponte Vella alíanse para por en valor as terrazas do centro comercial

Jorge Pumar destaca a importancia de este acordo público-privado onde ambas entidades comprométense a traballar xuntas para que máis de 11.000 metros cadrados dun espazo verde, único e privilexiado da cidade, esté ao servizo da veciñanza O acordo asinado ten como obxectivo a posta en valor dun recurso público verde que presenta unha localización destacada para unha visión panorámica do curso do río da cidade e de monumentos emblemáticos como a Ponte Romana ou a Ponte do Milenio Pumar asevera que esta iniciativa colaborativa permitirá dar un novo paso para que a cidade viva de cara o Miño, o noso gran valor ambiental e hídrico local

Óscar Gómez