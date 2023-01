O Concello de Ourense avanza na rehabilitación do antigo cárcere

O Concello de Ourense avanza na rehabilitación do edificio do antigo cárcere da rúa do Progreso, e estima que as obras comezarán a principios de 2024. A Corporación pon en coñecemento público o proxecto que transformará o edificio abandonado nun referente arquitectónico e cultural.

O Concello valora diferentes posibilidades de uso para o inmoble, que podería ser sede da UNED ou espazo multiusos municipal. O documento técnico prevé un uso mixto docente e administrativo, que permitiría ambas opcións. Á súa vez, as obras darán como resultado unhas instalacións flexibles que admitirán con facilidade outros usos como o sociocultural ou o comercial, descartando o uso de hotel balneario por non admitir un número suficiente e a disposición correcta das habitacións e demais estancias necesarias.

O investimento total previsto roza os 4 millóns de euros, dos cales se solicitaron case 3 millóns de fondos europeos. A metade dese importe destinarase a actuacións de mellora da eficiencia enerxética, destinando o restante á mellora da accesibilidade, da habitabilidade, da sustentabilidade ambiental e á conservación do edificio.

A proposta aproveita as vantaxes que proporciona o inmoble histórico, situado nunha parcela exenta, de tal modo que se facilita a execución da obra e se reducen os prazos. As actuacións son respectuosas coa protección patrimonial e arqueolóxica do edificio, e facilita unha tramitación áxil das autorizacións sectoriais pertinentes.