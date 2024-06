O Comité Executivo do PPdeG aproba a convocatoria do 19º Congreso provincial do Partido Popular de Ourense

A convocatoria inclúe o nomeamento da Comisión Organizadora, que estará presidida pola deputada nacional Rosa Quintana, acompañada na vicepresidencia por Eugenia Díaz Abella. A relación de membros da comisión complétase coa secretaría, que ocupará Pablo Pérez, e con Manuel Alexandre Nóvoa e Adriana Álvarez como vogais.

O Comité Executivo tamén aprobou o regulamento do congreso, que establece os pasos a dar ata a celebración do conclave ourensán, así como os correspondentes prazos. Os militantes que desexen participar no proceso, e que terán que estar ao corrente do pagamento de cotas, terán 15 días para inscribirse.

Ata o 20 de xuño estará aberto o prazo para a presentación ante a Comisión Organizadora de precandidaturas, ás que deberán acompañar un mínimo de 75 avais. Trala proclamación de candidaturas, comezará a campaña electoral interna.

O Congreso provincial terá carácter extraordinario e porá fin ao traballo desenvolvido pola xestora. Neste tempo, o PP de Ourense obtivo o mellor resultado nacional nunha provincia da formación, co 51,11% de apoio nas Eleccións Europeas deste domingo, e o segundo mellor resultado entre as provincias galegas nas autonómicas de febreiro.