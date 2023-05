Comeza a 11ª campaña Maio Solidario de Gadis

Gadis volve poñer en marcha a súa campaña solidaria máis representativa. Empeza o mes de maio e arrinca Maio Solidario por 11º ano consecutivo. A cadea de supermercados teno todo preparado para que 204 puntos de venda de Galicia e Castela e León participen nesta acción de Responsabilidade Social Corporativa.

Desde o martes día 2, ata o 28 de maio, pódese colaborar con esta iniciativa social a través de dúas fórmulas: depositando produtos de alimentación non perecedoiros nos espazos habilitados e sinalizados para este fin nos establecementos ou ben realizando unha doazón económica ao pasar por caixa.

Axudando a once bancos de alimentos

O Banco de Alimentos de A Coruña, Ferrol, Santiago (Balrial), Lugo, Ourense, Vigo, Ávila, León, Palencia, Ponferrada, Salamanca, Valladolid e Zamora son as entidades a favor das que se emprende Maio Solidario. Un ano máis, son os produtos básicos de alimentación diaria para as familias os que máis se demandan: arroz, legumes, aceite, leite, galletas, cereais e conservas.

Máis de 100.000 persoas beneficiadas

A sustentabilidade económica, social e ambiental, unha firme aposta de Gadis, está na orixe desta iniciativa que desenvolve desde o 2003. Unha causa solidaria para a que se mantén a fórmula de colaboración cos bancos de alimentos polo forte compromiso social destas organizacións e o coñecemento das necesidades das 800 asociacións coas que cooperan de maneira cotiá. A través destes colectivos, chégase a máis de 100.000 persoas en situación de vulnerabilidade.

1,3 millóns de quilos de solidariedade nunha década

A xenerosidade dos clientes e as achegas realizadas pola propia compañía permitiron reunir 1,3 millóns de quilos de produtos nunha década. Tamén preto de 130.000 euros nos dous últimos anos, nos que se optou por facilitar a opción de realizar unha achega económica.

Agradecemento

Supermercados Gadis quere agradecer de antemán a participación dos seus clientes, que sempre colaboran coas iniciativas destas características que pon en marcha a compañía. Tamén resalta a implicación do seu equipo humano, así como o apoio dos voluntarios dos bancos de alimentos. A súa presenza nos puntos de venda permite dar maior visibilidade á campaña, co consecuente retorno positivo para as familias que necesitan axuda. Desde as propias entidades faise un chamamento a este Maio Solidario cooperando como voluntario nos establecementos.

Compromiso firme coa solidariedade

Sempre á beira das persoas e colectivos vulnerables, Gadis está moi comprometida coa solidariedade. Un compromiso que manifesta ao longo do ano a través do seu firme apoio a entidades e accións: colaboracións coa Cociña Económica en numerosas localidades, cooperación coa campaña nacional A Gran Recollida, doazóns puntuais aos bancos de alimentos e implicación no importante labor social que desenvolve Cáritas, entre outras.