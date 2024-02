Os clientes de Gadis apoian á asociación española contra o cancro

Os clientes de Gadis realizan unha doazón económica de 14.507€ á Asociación Española contra o Cancro (AECC). Esta recadación é froito da recente campaña solidaria “A compra da túa vida”, que se levou a cabo entre o 2 e 11 de febreiro en todos os puntos de venda da compañía en Galicia e Castela e León.

Supermercados Gadis quere mostrar o seu agradecemento aos clientes que colaboraron un ano máis con esta acción, poñendo en valor a relevancia do seu xesto altruísta, posto que esta axuda irá destinada a investigación e o apoio ás persoas diagnosticadas.

Coincidindo co Día Mundial contra o Cancro, a AECC pon en marcha a nivel nacional esta campaña, á que Gadis uniuse nos tres últimos anos, contando coa colaboración dos seus clientes, que achegaron ao redor de 45.000 €.

Impacto positivo nas persoas

Xerar impacto positivo na vida das persoas por medio de iniciativas solidarias é un dos propósitos de Gadis, que vertebra no seu programa de Responsabilidade Social Corporativa, a través do que presta o seu apoio a colectivos e asociacións que traballan en ámbitos e con perspectivas diferentes: saúde, atención a persoas desfavorecidas, integración sociolaboral etc.

A compañía mantén unha estreita colaboración coa Asociación Española Contra o Cancro, mediante o patrocinio de eventos de diversa índole, que contribúen a visibilizar esta enfermidade xerando unha maior conciencia social sobre a importancia da prevención, a detección precoz, lograr avances e máis efectividade nos tratamentos e que os pacientes e a súa contorna sintan o apoio de toda a sociedade.

Máis colaboracións

Gadis suma esforzos a outras entidades que tamén están centradas na investigación e en mellorar as condicións de vida dos pacientes, como Cancer Research Innovation Spain (CRIS) ou a Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia (ASANOG).