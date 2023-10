A CHMS mellorará o acceso ao río Fiscaíño o seo paso por Trives

José Antonio Quiroga, presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), organismo autonómico dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, e a alcaldesa da Pobra de Trives, Patricia Dominguez, asinaron hoxe o convenio para o financiamento, posta a disposición dos terreos, execución e entrega das obras do proxecto de construción dunha senda fluvial no río Fiscaiño ao seu paso pola capital do municipio.

As obras consistirán na execución dunha nova senda fluvial nas marxes do río Fiscaiño, de aproximadamente 1.200 metros, que percorrerá o núcleo urbano da Pobra de Trives de Norte a Sur, poñendo en valor este espazo fluvial e permitindo a mobilidade. de veciños e visitantes da zona.

En aras da colaboración entre administracións, a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil cofinanciará o 80% das actuacións necesarias que requiran un investimento aproximado de 200.000 euros, sendo o Concello sufragando o 20% restante.