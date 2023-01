O CEIP Plurilingüe de Maceda aposta pola internacionalización

No proxecto presentado polo centro solicítanse 10 mobilidades de distintos países europeos co fin de favorecer a actualización didáctica do profesorado e favorecer o cambio e a repercusión positiva no centro. O proxecto aprobado polo Servizo Español de Internacionalización da Educación (SEPIE) terá unha duración de 18 meses, desde setembro de 2022 ata febreiro de 2024.

O profesorado, xa seleccionado, terá a oportunidade de realizar estadías de observación en centros educativos de Dinamarca, Suecia e Francia. Ademais, tamén realizarán cursos de formación sobre a aprendizaxe dunha lingua estranxeira en Islandia, a educación ambiental a través do deporte en Portugal, a aprendizaxe mediante actividades ao aire libre en Malta, ou as características do sistema educativo en Finlandia. Con estas mobilidades, o centro pretende mellorar a práctica docente mediante a implantación de estratexias metodolóxicas e novos enfoques que favorezan a participación de todo o alumnado.

En consonancia coas prioridades do programa Erasmus, búscase promover a igualdade de oportunidades para atender á diversidade e promover a inclusión. Do mesmo xeito, o obxectivo é facilitar a interacción da comunidade educativa con outras culturas e países, non só mediante estadías, senón tamén mediante proxectos de colaboración conxuntos e mesmo intercambios entre escolares.

A coordinadora do proxecto do centro Isabel Blanco, e tamén a directora, comenta: "Estamos encantados de poder participar en Erasmus+ e estamos desexando visitar outros centros e ver como funcionan". Silvia Alonso e Isabel Blanco serán as dúas profesoras que realizarán a primeira mobilidade a un centro de Copenhague. “Desde hai uns meses estivemos en contacto co coordinador de mobilidade do centro danés para organizar a actividade de observación e establecer un convenio de aprendizaxe que contribúa a desenvolver os obxectivos marcados no noso proxecto internacional”.

Como apoio á iniciativa Erasmus, o CEIP Plurilingüe de Maceda tamén foi un dos 9 centros da provincia de Ourense seleccionados para participar no programa "Observa-Acción" da Consellería de Educación que promove o intercambio de boas prácticas entre centros. e observación entre iguais.