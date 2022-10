Cancelase o 13º Salón do Automóvil de Ourense

Para ACAUTO é unha prioridade absoluta evitar os trastornos graves que, debido á folga do sector siderúrxico suporía manter o sala nas datas previstas dado que a actuación dos piquetes impediría realizar esta actividade con normalidade. Para garantir a seguridade

de visitantes e traballadores, que tampouco o son enmarcado no ámbito de aplicación do convenio siderúrxico pero no convenio colectivo do comercio de Ourense e, que non sufran danos os máis de 300 vehículos que formarían parte do espectáculo, nun acto de

responsabilidade entendemos que a celebración do mesmo.

A confirmación da intensificación dos actos vandálicos que se están a producir levando a cabo na folga no sector siderúrxico facer o celebración do salón do motor de novo vehículo previsto no recinto Feira Expourense para a fin de semana do 14 ao 16 de outubro

para ser cancelado.

Os asociados de ACAUTO por unanimidade lamentan ter que tomar isto decisión, tendo en conta o que este sector representa para Ourense. Hai que lembrar que ACAUTO está integrada por 20 empresas xeradoras 400 empregos directos, o que o converte nun motor e condutor da economía de Ourense.

As graves consecuencias da cancelación deste salón afectarán negativamente aos ourensáns que perderán a oportunidade de asistir unha cita que ten unha gran acollida por un feito totalmente alleo ao sector; ás empresas que participen, polas perdas irrecuperables no

vendas que suporán que como provincia teñamos aínda menos relevancia no mercado nacional; tamén afectará a Expourense, que verá non só alterou o calendario da feira pero suporá unha importante perda sobre os seus ingresos; colaboración solidaria co Entidade de Cáritas que non poderá percibir os ingresos que toda esta actividade os anos xerana.

Esta mostra é unha cita consolidada, é a 13a edición, clave na venda anual de vehículos en Ourense, que reactivaría o mercado de vendas de vehículos na provincia que, a partir de setembro, caeron un 13% e contribuiría a rexuvenecer o parque móbil da provincia situado no 12,5 anos de antigüidade media do vehículo.