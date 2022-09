Baltar destaca o "posicionamento global" de Ourense en turismo

O Claustro de San Francisco, en Ourense, acolleu a celebración oficial do Día Mundial do Turismo, dentro dos actos do Congreso Internacional de Turismo Termal organizado pola Asociación Europea de Cidades Termais Históricas -EHTTA, polas súas siglas en inglés- co apoio da Deputación de Ourense e da Xunta de Galicia, e ao amparo da Organización Mundial do Turismo (OMT).

Precisamente, o presidente da Deputación e da EHTTA, Manuel Baltar, destacou na súa intervención no acto, coa que deu a benvida aos participantes no congreso, no "posicionamento global" que permite que este evento se celebre na provincia de Ourense. : “A través da celebración oficial do Día Mundial do Turismo, é a primeira vez que Ourense figura no mapa da Organización Mundial do Turismo”.

Apoiándose no lema escollido pola OMT para celebrar este evento -“Repensando o turismo”-, Manuel Baltar definiu a sustentabilidade como un principio reitor da Deputación de Ourense: “A Deputación que presido non deixou de repensar o turismo termal dende 2014. o ano no que presentamos o Plan Estratéxico da Provincia Termal de Ourense. Agora seguimos executando un Plan de Sostibilidade do Turismo Termal de Ourense e mañá presentaremos o noso proxecto máis ambicioso, o Gran Hotel Balneario Auria”.

Nesta mesma liña, a EHTTA adheriuse á Declaración de Glasgow promovida pola OMT para a sustentabilidade do turismo: “Comprometémonos a promover entre os nosos membros os criterios de desenvolvemento sostible do turismo nun marco de cooperación público-privada, e a que lembramos unirnos a outros destinos que nos acompañan neste camiño porque o turismo termal debe ser sostible por defecto”.

Seguir avanzando no novo modelo de termalismo

Manuel Baltar destacou na súa intervención que repensar o turismo non é novo para os lugares termais incluídos na EHTTA: “E hoxe o benestar físico e mental é máis importante que nunca, e por iso podemos invitar aos nosos turistas a repensar non só dende o punto de vista do tratamento termal, pero sobre todo da prevención, xunto con experiencias de ocio e benestar e calidade nos nosos destinos”.

Nesta promoción turística, o presidente da Deputación e da EHTTA destacou a importancia do memorando de entendemento asinado coa OMT: “Este é un gran paso non só para a Asociación Europea de Cidades Termais Históricas, senón para todos os destinos termais. do mundo, a quen agradezo especialmente por unirse a esta celebración”.

Adhesión á Declaración de Glasgow sobre a sustentabilidade da OMT

Manuel Baltar asinou en Ourense a adhesión da EHTTA á Declaración de Glasgow promovida pola OMT sobre Acción Climática no Turismo. Un paso co que avanza esta asociación europea, explicou Manuel Baltar, no "importante papel que xogan os destinos termais en canto á sustentabilidade".

O obxectivo do convenio, explicou, é “facilitar o acceso dos nosos socios á información e á xestión do coñecemento sobre acción climática e desenvolvemento sostible e promover a protección do medio ambiente -patrimonio tanto natural como cultural- nun marco de responsabilidade e colaboración entre o sector público e o privado”, apuntou Manuel Baltar, quen define esta declaración como “un movemento moi positivo para garantir que toda a rede europea tome todas as medidas necesarias para protexer os nosos preciados recursos termais”.