A Axencia Tributaria porá en marcha un plan especial de asistencia para maiores de 65 anos

A Axencia Tributaria abre o prazo para presentar telemáticamente a declaración do IRPF correspondente ao ano 2023 (IRPF 2023). As devolucións, como é habitual, comezarán en apenas 48 horas, o vindeiro venres. A principal novidade da Campaña da Renda que agora comeza é a posta en marcha, a partir do mes de maio, dun plan especial de axudas en a elaboración e presentación da declaración destinada especificamente ás persoas maiores de 65 anos que residan en pequenos concellos de España.

Calendario de campañas

O prazo de presentación rematará o 1 de xullo para as declaracións a ingresar e devolver, aínda que o prazo para as declaracións a presentar con domiciliación rematará o 26 de xuño.

A asistencia telefónica para a confección e presentación de declaracións (plan 'Le Llamamos') comezará o 7 de maio, coa solicitude de cita previa a partir do 29 de abril, e a asistencia presencial nas oficinas o 3 de xuño, coa solicitude de Cita a partir de maio. 29. O plan especial para maiores de 65 anos dos concellos pequenos arrancará nas mesmas datas que o plan 'Le Llamamos'. A atención personalizada, telefónica e en oficinas, seguirá contando co apoio das CCAA e concellos.

Este ano mantívose a dispoñibilidade anticipada dos principais servizos asistenciais (obtención do número de referencia para a presentación a partir do 12 de marzo, e a partir do 19 de marzo tanto a descarga e visualización de datos fiscais, como a actualización da 'app' para o campaña e o primeiro contido informativo da campaña, tanto na sede electrónica como na propia 'app'.

Plan de asistencia ás persoas maiores de concellos pequenos

A principal novidade desta campaña é a posta en marcha dun plan especial de elaboración e presentación de declaracións do IRPF para as persoas maiores de 65 anos que teñan o seu domicilio fiscal en pequenos concellos. O plan comezará o 7 de maio, cunha solicitude de cita previa a partir do 29 de abril, e chegará aos veciños maiores de máis de 500 concellos das 46 provincias do territorio común.

Para a selección destes concellos (a relación de localidades estará accesible na sede electrónica da Axencia) tomouse como referencia que, con carácter xeral, se trata de núcleos de poboación de menos de 3.000 habitantes que non dispoñen de centro da AEAT CCAA ou concello que presta servizo de asistencia a campañas.

Nestes concellos, e grazas á colaboración e aos medios técnicos facilitados polos concellos, os maiores de 65 anos que reserven cita serán atendidos por persoal da Axencia Tributaria mediante videoasistencia, para que reciban a mesma atención personalizada que calquera. outro contribuínte, pero nas instalacións que pon a disposición do seu concello e, polo tanto, sen necesidade de desprazarse ao punto de atención habitual máis próximo.

Con este plan especial, que se difundirá a través de carteis e folletos nos concellos incluídos no plan, a Axencia Tributaria pretende avanzar nun modelo de atención ao cidadán que combine todas as modalidades de atención ao cliente en función de cada servizo e da dispoñibilidade de cada momento. mantendo unha especial sensibilidade cara ao colectivo de persoas maiores en consonancia co protocolo asinado coa Plataforma de Maiores e Pensionistas.

Neste mesmo sentido, actualizouse para esta campaña o apartado da Sede Electrónica de Maiores, que inclúe o folleto de servizos de axuda, o folleto informativo breve e o manual máis amplo coa normativa do IRPF que poida derivar dun maior interese para este colectivo.