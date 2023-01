O atletismo galego base e máster, enchen o circuito de A Veronza

Os máis pequenos abriron a xornada ca disputa do Memorial Alejandro Lorenzo reservado para atletas as categorías Sub10, 12 e 14 que daban os primeiros triunfos na categoría Sub10 a Nadia Conejo do Trega e a Adrián Sacristán da Asociación Deportiva CAR. Por equipos o club ourensá de La Purísima resultaba gañador en ambas categorías.

Xa na categoría Sub12 foron Lena Curras do Vila de Cangas e Sergio Silva quenes se impuxeron sobre unha distancia de 1.300 m. logrando o triunfo por equipos a Atlética Lucense ne mulleres e o Atletismo Narón en homes. Por último, na categoría Sub14 Carmen Paz do Atletismo Noia lograba o triunfo en mulleres xunto a Enrique García-García da Gimnástica na categoría masculina, nunha proba na que por clubs novamente se impuxo a Atlética Lucense en ambas categorías

Campionato Xunta de Galicia Sub16 e Sub18

Rematadas as xornadas do Memorial, foi o momento das carreiras Sub16 e Sub18 que viron como os principais favoritos, Sabela Castelo do San Miguel de Marín e Alex Sierpes do Trega, lograban un cómodo triunfo por diante de Sabela Martínez e Paula Fernández e de Roque González e Adrián Pérez quenes estarían no podio desta edición.

Algo máis axustado resultaría a carreira Sub18 nos postos de prata e bronce cunha chegada de foto finish entre Asheber Díaz e Teo de Frutos e na que finalmente o lucense lograba a prata. O título correspondeu a un triatleta, Lucas García do Ría de Foz, quen ratificaba en Ribadavia o seu excelente comezo de tempada como xa demostrara en Atapuerca. Nas mulleres impúxose Leya Villar do Orense Atletismo, entrando en postos de podio Sara Guedes da Atlética Lucense e Irea Adriana Alén do Cedeira Muebles García.

Campionato Xunta de Galicia Máster

A xornada de tarde daba continuidade a esta importante cita do campo a través ca disputa do campionato máster, na que por espazo de dúas horas e media estarían desenvolvéndose as distintas carreiras que deixaban no colectivo os triunfos do ADAS CUPA, o SD Compostela, O Atletismo Arenteiro, Esprintes Ourense e Verxel Nutrición Deportiva

Na categoría individual, as campións e campioas galegas foron as seguintes:

Máster 35. Zelinda Spencer (Oviedo At.) e José Canda (At.Arenteiro)

Máster 40. Iria Fernández (ADAS CUPA) e Amador Pena (SD Compostela)

Máster 45. Mª Soledad Leiro (SM. Marín) e Juán Antonio Guede (Lucus CRG)

Máster 50. Julia Vaquero (SD Compostela) e Elias S. Domínguez (F.San Lázaro)

Máster 55. Soledad Castro (Comesaña SC) e José Suárez (C.A.Brion)

Máster 60. Celina Rodríguez (Moraña en Ruta) e Saturnino González (Ourense At.)

Máster 65. Begoña de Arriba (Egovarros) e Nemesio Gutiérrez (At. Friol)

Máster 70. Xosé Lois Otero (C.A Santiago)