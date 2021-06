Arranca a feira do libro co obxetivo de impulsar o sector

O secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, e o delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, participaron na inauguración do evento, cuxo pregón oficial correou cargo do escritor Miguel Anxo Fernández. A Feira do Libro de Ourense enmárcase dentro do circuíto das 12 feiras que se celebran durante desde abril a agosto noutras tantas localidades de toda Galicia co apoio da Xunta, desta vez baixo o lema Libros no Camiño, en recoñecemento ao Ano Santo.

Na súa intervención, o representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade convidou a todos os ourensáns a participar deste evento que lles brinda a oportunidade de manter contacto directo coa trintena de escritores, tradutores e ilustradores que estarán presentes nos distintos stands, ao tempo que beneficiarse dos descontos do 10% na merca de exemplares nas casetas das nove librarías participantes (Nobel, Editorial Planeta, Pedreira, Cortizas, Kathedra, Punto e Coma, Padre Feijoo, La Viuda e A’Nova).

Acordo coa Federación de Libreiros

A 37ª Feira do Libro de Ourense celébrase ao abeiro do acordo asinado entre o Goberno galego e a Federación de Libreiros de Galicia, a través do que a Consellería de Cultura, Educación e Universidade colabora con 120.000€ na celebración das 12 citas que compoñen este ano o calendario, catro máis que o ano pasado. Tras Ferrol, Santiago, O Porriño e Ourense, o percorrido continuará por Redondela, Vigo, Ponteareas, Rianxo, A Coruña, Viveiro, Foz e Monforte de Lemos. Ademais destas citas, o sector literario de Galicia tamén estará presente nas Feiras Liber, en Madrid, e de Frankfurt, previstas para o vindeiro mes de outubro.