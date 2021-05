Araújo: “Mi oposición es a Jácome, no a los vecinos de Ourense”

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Ourense, Pepe Araújo, ha explicado esta mañana, que su posición a favor del expediente de modificación de crédito para movilizar recursos procedentes del remanente del Concello se debe a que incluye cuestiones básicas y de primera necesidad para esta ciudad.

“Pepe Araújo hace oposición a Jácome no a los vecinos de Ourense y me sorprende que los demás grupos estén haciendo oposición a los ourensanos votando en contra de cosas tan básicas como las partidas sociales”, así lo ha explicado Araújo, quien insiste en que PSOE, PP y BNG están “pensando sólo en clave 2023 y no en los intereses de la ciudad”

En este sentido, el portavoz naranja ha añadido que no quiere que los dos años que quedan de mandato sean de “sequía total para Ourense, por lo que no podemos votar en contra. Los demás grupos sólo intentan bloquear para que no se haga nada en lo que resta de mandato”. Por ello, ha insistido en que “si de verdad quieren cambiar las cosas deben presentar una alternativa seria, pero si se plantea una cuestión como esta, sea quien sea el alcalde, lo que tenemos que hacer por responsabilidad política es apoyarla y no poner palos”.

Finalmente, Araújo ha reconocido que no le ha gustado la forma en la que Jácome ha presentado el expediente, en lote y sin negociar con los grupos, algo que él mismo criticó siendo oposición, pero ha asegurado que “no voy a utilizar esa excusa para bloquear la ciudad”.