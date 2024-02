Cultura

Alumnado do CIFP A Farixa remata a rodaxe do documental “Memoria de Soutelo”

Esta pasada fin de semana, un equipo de alumnado do CIFP A Farixa, acompañado por profesionais do sector implicados no proxecto, estiveron a rodar en diversas localizacións de Soutelo de Montes a curtametraxe documental “Memoria de Soutelo”.

Óscar Gómez