Aldeas Infantís propón seis recomendacións para acabar co acoso escolar

O acoso escolar, como calquera forma de violencia, non é inevitable. Pódese previr e facelo é responsabilidade de toda a sociedade. Así o confirma Aldeas Infantiles SOS que, con motivo da próxima celebración do Día Internacional contra o Bullying, achega os seus 25 anos de experiencia traballando na súa prevención a través da educación en valores baseada na defensa dos dereitos da infancia.

Ademais do seu programa educativo Abraza tus valores, no que participan cada ano máis de 200.000 nenos e nenas de Educación Infantil e Primaria, Aldeas desenvolve Programas de Mediación Escolar, a través dos cales o alumnado aprende a contribuír a mellorar a convivencia no seu centro, para previr e afrontar conflitos e acompañar a nenos e adolescentes que están sós.

Para a organización da atención directa á infancia é necesario ser consciente de que o acoso escolar é un problema social, non só escolar, e para solucionalo propón seis recomendacións que implican a toda a sociedade:

1.- A formación do profesorado para previr o acoso escolar e actuar cando se produza deberá formar parte dos currículos de todas as carreiras relacionadas coa docencia e ser continuada mentres exerce a súa profesión.

2.- A educación en valores debe estar incluída nos currículos oficiais de Educación Infantil, Primaria e Secundaria, para dotar aos nenos e adolescentes de recursos afectivos e relacionais para que descarten a violencia na súa acción, aprendan a defenderse e axuden. a outros.

3.- A aplicación dos protocolos de actuación ante supostos de acoso escolar deberá ser realizada por especialistas.

4.- O acceso das familias á información é fundamental para que aprendan a detectar sinais de que os seus fillos ou fillas poidan estar sufrindo acoso escolar: alteracións no seu estado de ánimo ou comportamento, como tristeza ou irritabilidade, ou na linguaxe corporal, eviten ir á escola. e mesmo saír de casa.

5.- As campañas de sensibilización que cheguen a toda a sociedade son fundamentais para xerar conciencia.

6.- Sen estatísticas oficiais fiables que reflictan a realidade do acoso escolar e permitan un seguimento, non é posible erradicalo con garantías de éxito: número de nenos e adolescentes que o sofren, cantos deles tiveron que cambiar de centro, cantos sufriron problema psicolóxico ou psiquiátrico, cantos os arrastran á idade adulta e cantos se suicidan.

Romper o silencio

Para romper ese silencio hai que comezar falando del. E isto é o que falan mozos como Ángela Mármol, influencer e referente de millóns de adolescentes no noso país, ou David Aguilar, alias Hand Solo, que naceu cunha enfermidade conxénita que lle impediu desenvolver o seu brazo dereito e con só nove anos. comezou a construír próteses con Lego que actualmente fai para outros nenos, ademais de ter colaborado coa NASA e ter un Récord Guinness. Ángela e David sufriron acoso escolar na súa infancia e hoxe contan como o viviron e superaron para axudar a tantos outros que pasaron ou están pasando polo mesmo.

"Cando che está a pasar, non tes conciencia de por que che está a pasar. No meu caso, como eran os meus amigos os que mo fixeron, cría que era culpable. Sentinme na obriga de ser aprobado por eles e daba vergoña”, explica Ángela Mármol, que tamén dedica palabras de ánimo a quen hoxe pode estar sufrindo acoso escolar e fai un chamamento aos compañeiros que o presencian: “Ás veces , unha simple aperta ou un a mirada cómplice dáche forza para vencer ao monstro".

Para David Aguilar, os seus pais foron un gran apoio, pero cando empezou a ir ao colexio as cousas complicáronse: "Cada vez que chegaban os comentarios dos nenos, tapábame o brazo e a miña autoestima estaba no centro da terra, non hai. non hai comparación máis negativa que esta". Cando regresaba da escola, encerrábase no seu cuarto coas pezas de Lego, que lle eran unha gran axuda psicolóxica. "O acoso escolar sempre deixa pegada. Endureceume o corazón como unha peza de Lego, pero esas pezas tamén foron a miña salvación. E aínda que aínda haxa viláns que non aceptan diferenzas, os superheroes sempre gañarán en número".