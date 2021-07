O alcalde volverá levar ao pleno a rebaixa do imposto de circulación

O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, volverá levar ao pleno do Concello a aprobación da modificación da ordenanza fiscal que permita a baixada dun 40% o imposto de vehículos. Será nunha sesión extraordinaria o martes, 13 de xullo.

A proposta de rebaixa do tributo foi retirada do pleno do venres pasado cos votos a favor de PSdeG, BNG e de dous concelleiros non adscritos- no pleno do pasado 2 de xullo “para mellor estudo”, segundo palabras do voceiro do PSdeG-PSOE, Rafael Rodríguez Villarino. En opinión do rexedor, a decisión foi unha improvisación ás palabras do secretario, que lles lembrou aos presentes que tiñan a opción de pedir a retirada do punto, “cousa que o PSOE pediu ao momento aínda que durante o debate non o mencionase”, explica Pérez Jácome.

“Retirar o punto para mellor estudo é só un subterfuxio, xa que o PSOE tivo 15 días de período de alegacións, e non expuxo ningunha emenda respecto diso, cousa que o PP si fixo”, explica o alcalde. “É dicir, o PSOE dixo que habería que modificar varios puntos da proposta, pero fixeron cero alegacións, porque a súa única intención era votar 'non', pero nunca que a proposta saíse adiante con algunha emenda”, di Pérez Jácome, “por iso non a fixeron”.

O rexedor entende que “estamos ante un 'non polo non' enfermizo e malévolo do líder socialista, que xa levou ao xulgado as axudas a autónomos da Deputación para poder anulalas, que xa votou en contra dos investimentos en Ourense de 62 millóns de euros da megamodificación de crédito, e agora vota 'non' á baixada do imposto de vehículos en Ourense”, aclara o rexedor, que lembra que “en 2017 o PSOE tamén votou en contra da baixa dun 20% do IBI ourensán”.

“A filosofía que entende o PSOE, e Villarino en particular, é clara: canto mellor estea Ourense, peor para o PSOE”, argumenta Gonzalo Pérez Jácome. “Así que Villarino tenta que Ourense cidade estea mal, de modo que o PSOE cre que así poderán ter máis opcións nas eleccións municipais de 2023. É dicir, unha decisión partidista e nada social”.

Jácome entende que “a baixada do 40% no imposto de vehículos é primordial para aliviar o peto de tantas familias, cidadáns e empresas, nunha época de crise como a que xamais viviramos”. Tendo o Concello fondos propios cun alto remanente, explica o alcalde, non ten sentido que a presión fiscal sexa alta. Ademais, observa Gonzalo Pérez Jácome, “non produciría diminucións, xa que moitos censados noutros municipios que viven na capital censaríanse de novo en Ourense, de modo que o estado español aumentaría a partida destinada á cidade”.