O alcalde avánzalles aos construtores un forte impulso á obra pública

Pérez Jácome puxo en valor a relevancia das obras executadas na cidade durante o anterior mandato por parte do Concello, así como das actuacións actualmente en fase de realización, entre as que citou as das rúas Rosalía de Castro, Avilés de Taramancos ou Pérez Serantes, e as que proximamente acometerá o Concello.

Así, avanzou a próxima adxudicación dos proxectos de obras como a reforma do Xardín do Posío, o Parque de Canedo, a humanización da Avenida de Portugal (primeira fase), Alejandro Pedrosa e a rúa da Canle.

O Concello licitará proximamente proxectos como a segunda fase da humanización da Avenida de Portugal, a mellora da mobilidade vertical na Praza de San Cosmede, do ascensor na Avenida de Marín, a reforma de numerosos parques infantís, ou as ramplas mecánicas da Rampla de Sas e Vasco Díaz Tanco.

“Este paquete de obras para este mandato é algo que non podían soñar outros alcaldes e poucas cidades, sen contar todas as obras menores que imos facer”, manifestou Pérez Jácome.

En relación ao Plan de Urbanismo, explicou que recentemente foi informado pola Asesoría Xurídica e será remitido agora para informe de Intervención e posteriormente será enviado á Xunta de Galicia.

En relación ao Plan Especial do Centro Histórico, concretou que está pendente da licitación da cartografía para rematar as fichas dos edificios protexidos, que xa están preparadas a maior parte das ordenanzas e pendentes de convocar as comisións para seguir adiante coa tramitación.

Sobre a Área Rexurbe, o Concello remitiulle á Xunta a solicitude para declarar o centro histórico como Zona Rexurbe, o que permite solicitar fondos para investir na súa recuperación. O Concello elaborará un plan de dinamización co que se espera obter ao redor de 12 millóns de euros.

Acerca das ECCOM, empresas de certificación de conformidade municipal, ditáronse instrucións para aumentar a comunicación previa a todo o que a lei permite e se establece un procedemento de actuación para tramitar os certificados de conformidade emitidos por estas entidades no ámbito que permite a Lei do Solo de Galicia que é ás licenzas de actividade.

O alcalde tamén adiantou novas actuacións en relación aos modelos de permisos e licenzas. Neste caso, co obxectivo de gañar axilidade, o Concello realizará unha revisión completa dos modelos de solicitude e dos modelos de tramitación para a estandarización de informes. Tamén se redactará unha nova ordenanza de licenzas que permita seguir simplificando e axilizando a tramitación administrativa, así como unha nova ordenanza de Disciplina e Inspección técnica de edificacións e Ruídos.