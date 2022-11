O Aceites Abril completa unha xornada redonda con duas victorias

O Aceites Abril Voleyourense liquidou un dos as fins de semana máis difíciles da tempada cun bagaxe positivo, que levouno a sumar 5 dos 6 puntos en xogo que o sitúan segundo clasificación empatado co líder.

A fin de semana comezou coa visita do CV Sayre Seguros Generali. O equipo canario chegou a Ourense disposto a rabuñar algún punto en O Pompeo, pero o ourensanas demostraron dende o principio que, nesta importante fin de semana da tempada, non quixeron deixar dúbidas sobre o seu xogo nin deixar o tres puntos daquel primeiro partido. Por iso, dende o inicio do partido, un sólido voleyourense non deixou que as Canarias xogaran o seu xogo, ao dominar o partido de principio para rematar, conseguindo a vitoria por 3-0 e os tres puntos, que non se escaparon do feudo ourensán.

Unha vez rematado o encontro do sábado, o Aceites Abril puxo rumbo a terra cántabras para enfrontarse o domingo ao Voleibol Astillero, líder do concurso e un dos aspirantes a entrar na fase de ascenso. O partido comezou moi caro para os ourensáns, posto que se puxeron cun 0-2 no marcador que presaxiaba unha mañá fácil. Porén, no terceiro e cuarto set, os de Pablo Pérez non souberon amosar o xogo que tiñan desenvolvido na primeira e o 2-2 no marcador trouxo malos recordos. Lembranzas dese mesmo encontro a tempada pasada. Nesta ocasión, o Aceites Abril non se perdeu ese quinto set e conseguiu a vitoria por 2-3, o que lle fai sumar dous valiosos puntos para estar empatado a 17 co líder.