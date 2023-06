Campamento

Do 7 ao 12 de agosto chega o Campamento Expolara

Cincuenta rapaces poderán desfrutar en agosto do Campamento Explora Ourense - Campamento da Ourensanía, que se desenvolverá no Complexo do Corgo, en Muíños, dentro do Parque natural da Baixa Limia - Serra do Xurés.

Óscar Gómez