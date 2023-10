330 deportistas daranse cita no VII “Trail Ribeira Sacra”

A VII edición do “Trail Ribeira Sacra”, iniciativa coa que colabora a Deputación de Ourense, reunirá o vindeiro domingo, 8 de outubro, no municipio de Nogueira de Ramuín, a 330 deportistas procedentes de 14 comunidades autónomas de España, e de países como Andorra, Francia, Portugal, Qatar e Sur de África.

O “Trail Ribeira Sacra” trata de promocionar Ourense e a Ribeira Sacra a través dunha experiencia única para os sentidos que fusiona: saúde, deporte, natureza, patrimonio e a posta en valor dos produtos da nosa terra. Durante a xornada levaranse a cabo presentacións e degustacións de produtos con música en vivo, animacións para todos os públicos e actividades para os máis cativos.

Este percorrido circular con base en Luintra de 48 km e 3.450 m. de desnivel positivo, transcorrerá por lugares como o Castro de Moura, os Miradoiros dá Lampa e do Pé do Home. Ademais, realizarase unha parada gastronómica no Mosteiro de Santo Estevo, que culminará cunha degustación de polbo da man do recoñecido chef ourensán Paco Gómez, e pratos típicos da nosa gastronomía con adaptacións a celíacos e veganos.