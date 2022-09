O 10,1% das nais ourensás dan a luz despois dos 40 anos

Maio é o mes do ano no que nacen máis bebés na provincia de Ourense, xa que neste momento rexístranse un +5,9% de nacementos que a media do resto do ano. As estatísticas foron publicadas no blog da páxina de citas SugarDaters, que analizou as cifras de nacemento entre 2014 e 2019 na provincia, segundo os rexistros en bruto do INE. Xullo (+5,6% da media) e agosto (+2,8%) son o segundo e terceiro mes con máis nacementos da provincia.

Sin embargo, o mes con menos nacementos da provincia de Ourense é febreiro. De feito, en maio, o mes con máis nacementos, nacen un +14,5% máis de bebés que en febreiro.

El 10,1% de las nuevas madres tiene entre 40 y 49 años

A franxa de idade máis frecuente da nai no momento do parto sitúase entre os 30 e os 39 anos: o 65,4% deles na provincia de Ourense. Sin embargo, quizais o interesante é ver o común que son o resto dos nacementos noutros grupos de idade. Segundo a mostra estatal, A Coruña é a provincia con maior porcentaxe de nacementos maiores de 40 anos, cun 11,4%. Pola súa banda, Almería é a provincia con maior porcentaxe de nais menores de 20 anos, cun 3,3%.

A tendencia en canto á idade do pai é similar, predominando tamén a franxa de idade entre 30 e 39 anos (59,9% dos nacementos). Iso si, a porcentaxe de novos pais ata os 30 anos é menor, mentres que a partir dos 40 é maior. Adoitan, polo tanto, ser pais un pouco máis tarde.

Segundo a estimación realizada por SugarDaters con datos do INE, o 51,7% dos recentemente nados da provincia de Ourense son homes. O habitual é que nazan máis homes que mulleres, aínda que os primeiros teñen menos esperanza de vida.