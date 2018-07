A Feira do Viño de Valdeorras pecha as súas portas con éxito de público

Na noite de onte pechaba as súas portas a edición número 17 da Feira do Viño de Valdeorras. Un certamen que por primeira vez celebrábase en Ou Barco e polo que, segundo as estimacións que se facían a última hora, poderían pasar en só dous días unhas tres mil acodes.



Unha cifra que o presidente do consello regulador, José Luís García Pando, cualificaba onte como «moi boa», porque supera, e con fartura, á das edicións anteriores. «Os bodegueros están contentos porque habemos ter moito público, xente que veu de todas partes de Galicia e ata da comarca do Bierzo, e iso é o que nós queriamos, abrirnos aos alrededores», aseguraba García Pando.



Recoñece que o cambio de ubicación, desde A Rúa ata Ou Barco, e a colocación dos expositores nunha zona moi céntrica deron un impulso a un certamen aquejado dunha redución de visitantes nos últimos anos, aínda que tamén advirte que se recolleron os froitos «dun cambio de estratexia en canto ao que foi a promoción da feira».



Oitenta marcas



Quen durante o fin de semana pasáronse por Ou Barco han ter a oportunidade de probar preto de oitenta marcas diferentes de viño, de 22 bodegas amparadas polo selo de calidade, a un prezo de 75 céntimos. Onte pola mañá a participación foi tan alta que as casetas pecharon media hora máis tarde do previsto.