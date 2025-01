Os Fachós de Castro Caldelas voltaron a iluminar a noite

Centos de persoas voltaron a celebrar este domingo en Castro Caldelas a Festa dos Fachós. Unha celebración tradiciónal que arrancou entre lusco e fusco e que levou a percorrer o centro desta vila ós asistentes (veciños e turistas) con ó redor de 500 fachós de palla.

A Alcaldesa, Sara Inés Vega, salientou en Onda Cero Ourense a relevancia desta cita no ciclo festivo e tamén como motor da vila.

Pola sua parte o Conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, que asistíu á mesma, salientou o papel do patrimonio cultural galego como motor de vertebración do territorio.

A cita co lume e a palla celébrase cada 19 de xaneiro e ademáis do carácter simbólico e de culto desta tradición, conta cun apartado gastronómico no que se ensalza o producto local.