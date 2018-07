O exalcalde de Ourense bota a culpa ao BNG dunha adxudicación a dedo

A declaración do exalcalde reviviu a peor etapa daquel bipartito PSOE-BNG, cando no Concello de Ourense estaban divididas as áreas de goberno dunha forma tan ríxida, que uns e outros se apoiaban as iniciativas sen mirar e sen capacidade de intervención. Decatábanse pola prensa ou cando lles chegaba a orde do día. En outubro do 2008 encargou a xunta de goberno local as obras da céntrica rúa Bedoya polo procedemento negociado e sen publicidade. O presuposto roldaba 600.000 euros e, segundo a impresión que o instrutor anticipou, deberían ter saído a concurso. Non foi así.

O exalcalde socialista de Ourense Francisco Rodríguez, que abandonou o cargo aos poucos días da súa detención na operación Pokémon, volveu onte ante o xuíz en calidade de imputado. É a segunda vez en poucas semanas e por un asunto diferente. En abril pasado fíxoo por un asunto de persoal vinculado á xestión municipal e onte viuse de novo ante o mesmo xuíz por unhas obras que no ano 2008 xestionaban os seus antigos socios de goberno. A declaración do exalcalde reviviu a peor etapa daquel bipartito PSOE-BNG, cando no Concello de Ourense estaban divididas as áreas de goberno dunha forma tan ríxida, que uns e outros se apoiaban as iniciativas sen mirar e sen capacidade de intervención. Decatábanse pola prensa ou cando lles chegaba a orde do día.



En outubro do 2008 encargou a xunta de goberno local as obras da céntrica rúa Bedoya polo procedemento negociado e sen publicidade. O presuposto roldaba 600.000 euros e, segundo a impresión que o instrutor anticipou, deberían ter saído a concurso. Non foi así.



Rodríguez explicou onte que soubo das obras cando chegaron á xunta de goberno local que el presidía. Entón, malia ser un «expediente de importancia», non examinaron documentación ningunha. Confiaba no concelleiro de obras, que era o nacionalista Andrés García Mata, polo que se aprobou. O edil do BNG, segundo afirmou onte o exalcalde, «non lles dixo que non ía o informe xurídico» no expediente. Nin o concelleiro, nin o asesor xurídico, nin o interventor, ninguén comentou nada sobre esa carencia. Tampouco o oficial maior fixo advertencia de que faltasen informes. Polo menos naqueles primeiros meses de bipartito, cando aínda reinaba certa confianza, dos asuntos que entraban pola vía de urxencia só tiña coñecemento previo o concelleiro responsable e o seu servizo. El, segundo afirmou onte, daba por suposto que cando chegaba un expediente tiña todos os informes. Despachar un centenar en media hora era o habitual, polo que non había tempo material para analizalos.

Sobre a elección das empresas invitadas a participar, Rodríguez dixo non saber nada. Nin quen tomou a decisión de invitar a Ocasa e as outras, dous do mesmo ámbito empresarial ou familiar. Soubo cal era a adxudicataria, afirmou, ao adxudicarse a obra. Certo que un empregado de Ocasa, José Ramón Morgade, formara parte da súa lista electoral, pero só sabe que desempeña funcións en administración.



O entón líder de grupo do BNG dende a Tenza de Alcaldía, Alexandre Sánchez Vidal, cría que todo ía correcto, dixo descoñecer quen tomou a decisión de seleccionar as empresas invitadas e sinalou o xefe da asesoría xurídica como a persoa que preparaba a documentación da xunta de goberno. A el, di, dáballe un plus de confianza.



A edila de Urbanismo, a socialista Áurea Souto, imputada con todo o goberno local, confirmou que apenas lle dedicaran un minuto. Non se discutiu nada, dixo.



Denunciado o caso por Democracia Ourense, sen presenza na anterior corporación local, o xuíz citou como imputados aos empresarios, á xunta de goberno e ao asesor xurídico.