O Derramo Rock supuxo un gasto de 108.000 euros ao Concello de Ourense

A edición número 19 do festival Derramo Rock concluíu o pasado sábado tras dous días de concertos no recinto feiral de Expourense. Xusto un día antes de que comezase o certame o goberno local daba luz verde á contratación deste servizo. Fíxose, segundo figura na acta deste órgano de goberno, por un importe total de 108.900 euros. O diñeiro foi parar á firma Santo Grial Producciones e a adxudicación realizouse por un procedemento negociado sen publicidade «por tratarse dá única empresa convidada en calidade de titular de marca Festival Derramo Rock».



No acordo adoptado a semana pasada tamén destaca que se inclúe como días de celebración do certame musical, ademais do 20 e 21 de xuño, o próximo sábado, día 28 de xuño. Ese día está programado o concerto de Fangoria e Nancys Rubias, os proxectos musicais de Alasca e Mario Vaquerizo. Este concerto, que se inclúe no programa das Festas de Ourense, foi presentado polos organizadores do Derramo Rock como unha compensación da produtora Santo Grial polo apoio do Concello de Ourense.



Edición de transición



O Derramo Rock viviu unha edición de transición á espera do vinte aniversario. Polo escenario de Expourense pasaron, entre outros grupos, Marky Ramone, Loquillo, Celtas Curtos, Barón Vermello ou La Pegatina. O programa do evento musical, que xa se consolidou na oferta cultural ourensana tras os seus inicios en terras asturianas, tamén incluíu unha sesión vermú en Benposta.