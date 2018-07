AS DENUNCIAS DAS DEPURADORAS, UNIFICADA

O Xulgado de Instrucción número 3 comunicou hoxe ó grupo provincial do BNG que se inhibe en favor do Xulgado de Instrucción número 2, en relación coas denuncias que a oposición na Deputación presentou cos informes da Oficiña Europea de Loita contra o Fraude, que detectou presuntas irregularidades na xestión de fondos destiñados a depuradoras no rural. Será pois o número 2 o que instrua o conxunto das dilixencias relativas a este caso.