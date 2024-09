O PP denuncia no Congreso a inseguridade na provincia de Ourense

Os deputados nacionais do PP de Ourense alertan da inseguridade na provincia e presentaron unha iniciativa no Congreso dos Deputados para frear o desmantelamento da seguridade no rural.

Os populares fan a comparativa do último semestre co do 2018 cando gobernaba o PP sinalando que a criminalidade medrou un 21,58% pasando as infraccións penais de 3772 a 4586.

Salientan en concreto o incremento dun 60% das violación, do 91% nas riñas tumultuarias ou do 16% no tráfico de estupefacientes.

Por elo esixen do goberno que en lugar de excusas aporten solucións, declarou a deputada na Cámara Baixa, Ana Belén Vázquez..