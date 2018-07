Corenta parados menos cada día

A chegada dos meses de verán adoita converterse nun alivio para os datos do paro rexistrado nas antigas oficinas do INEM. Xuño non foi unha excepción e seguiu a tendencia da estacionalidad e tamén dos últimos meses, onde se contivo o número de desempleados. O pasado mes tamén subiron as afiliaciones. O contador de ourensanos sen traballo en xuño detívose en 27.539 persoas.

a evolución



Dous mil menos que fai un ano. A provincia de Ourense logrou atajar, polo menos no que ás estatísticas oficiais refírese, a sangría do desemprego. Os 27.539 parados de xuño supoñen que no último mes deste ano rebaixouse a cifra en 1.195 persoas, é dicir unha media de corenta acodes ao día saíron das listas das antigas oficinas do INEM. Si a comparativa realízase co mesmo mes do ano pasado, o resultado tamén ofrece un saldo positivo. Ourense ten 2.135 parados menos que en xuño do 2013. É un 7,19 % menos.



por sectores



O sector servizos impulsa a caída. Os contratos estacionales dos meses de verán e ata do período de rebaixas no comercio poden estar detrás do descenso de desempleados no sector servizos. Máis da metade da caída do paro na provincia é atribuíble ao terceiro sector (-683 parados). E iso que xuño foi un mes positivo para todos os campos de actividades profesionais: agricultura (-12), industria (-232) e construción (-192). A cifra de persoas sen emprego anterior tamén descendeu en 76.



os mozos



Máis de 1.700 buscan emprego. A análise pormenorizada dos datos do paro segundo a idade dos afectados deixa un dato para a preocupación. Na provincia de Ourense hai unha bolsa de máis de 1.700 menores de 25 anos que están parados. Con todo, é unha cifra ligeramente inferior á do mes pasado onde se rexistraban un centenar de casos máis. Por sexos, as mulleres (14.444) seguen sendo máis castigadas que os homes (13.095).



os contratos



Os temporais soben un 26 %. Un dos datos que menos optimismo arroxa é o relacionado co tipo de contratos que se asinan na provincia. Os indefinidos pasaron a ser case unha excepción, mentres que os temporais aumentan, tanto a nivel porcentual como global. Ao longo do mes de xuño rubricáronse na provincia de Ourense un total de 5.529 contratos. É un 23,22 % máis que fai un ano. Desas contrataciones, 4.990 son temporais. O seu incremento con respecto ao maio é do 26 %. Máis contida foi a subida no que se refire ás persoas que entran a traballar de xeito indefinida. É só o caso de 539 persoas. Son doce máis que fai un mes (2,28 %), aínda que un 31 % máis que a cifra rexistrada no 2013.



os contribuyentes



Sobe no último mes, pero cae con respecto ao 2013. É o dato máis negativo, como adoita ser habitual nos últimos anos, para a provincia de Ourense. O número de afiliados á Seguridade Social en Ourense hase estancado fai tempo por baixo das 100.000 persoas. En concreto, a mes de xuño o número de contribuyentes era de 97.968 persoas. É unha cifra que supón un lixeiro incremento do 0,70 % con respecto a maio. A comparativa arroxa un saldo negativo si realízase co mesmo período do 2013, xa que Ourense ten 12 cotizantes menos (-0,01 %).



as prestaciones



Dous mil menos que fai un ano. Segundo os datos oficiais, relativos ao mes de maio, na provincia de Ourense hai máis de 13.000 desempleados de longa duración que xa non teñen dereito ao cobro de ningunha prestación. En concreto, 5.980 ourensanos cobran unha axuda contributiva, 7.230 un subsidio e 1.421 teñen dereito a unha Renda Activa de Inserción.