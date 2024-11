Concellos de Ourense e Pontevedra reivindican o arranxo da N-541

Os Alcalde do Pacto de Pedre, que integran os concellos ourensáns de Boborás, Beariz, Punxín, O Irixo, Maside, Carballiño e o pontevedrés de Cerdedo-Cotobade, acordaron solicitar unha reunión co Ministro de Transportes e Mobilidade Sostible, Óscar Puente, e cos grupos políticos do Congreso e o Senado co propósito de incidir na necesidade de mellora da estrada Nacional 541 que comunica ambas capitais de provincia.

Tamén lembran que dende o 12 de xuño agardan por unha entrevista solicitada co delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, para trasladarlle “dende o máximo respeto institucional” as mesmas reivindicacións.