O Concello de Ourense perdeu o expediente da cafetería A Central

O expediente sobre a concesión da cafetería anexa ao Hotel San Martín, que agora é explotada por unha empresa da que é socia a muller de Baltar Branco, non aparece. A través un escrito remitido polo asesor xurídico achego, José Javier García Gago, dáse oficialidad a que o Concello de Ourense perdeu a parte fundamental do expediente da cafetería A Central: «En contestación ao seu escrito, de data 3 de xullo de 2014, solicitando a remisión do expediente dá concesión administrativa dá cafetería anexa ao hotel San Martín; comunícolle que, salvo erro ou omisión, non servizo de contratación non consta dito expediente». O escrito asinado polo funcionario que desatou a crise do PSOE, ao solicitar a compatibilidad do seu posto de traballo coas clases na Universidade de Vigo e motivar o plante de cinco concelleiros ao alcalde, remitiuse o mesmo día en que está cursada a petición para a súa procura. Esta partira da secretaria da comisión de investigación sobre a concesión a esta cafetería, que foi creada a instancias do grupo municipal do BNG.



O PP abandona a comisión



O grupo municipal do PP anunciou onte que cumprirá a súa palabra e que non volverá acudir a unha reunión da recientemente constituída comisión informativa ata que non apareza o polémico expediente. Pola súa banda, desde o BNG xa se asegurou que no caso de que non aparecese esixiríanse responsabilidades.



A comisión foi creada a semana pasada e onte tivo a súa segunda reunión. Nela comunicouse que Contratación aseguraba que non estaba en posesión da parte do expediente onde se fai referencia ás normas da concesión. Precisamente esa parte era clave para responder ás preguntas do BNG sobre a legalidad do establecemento. O extravío deste expediente chega tan só uns días despois de que en pleno PP e DO acusasen ao goberno socialista de manipular documentos municipais. Foi nunha moción, rexeitada por PSOE e BNG, para mellorar o seu custodia.