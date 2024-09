Cae drásticamente a superficie ardida nos montes de Ourense

O monte queimado na provincia de Ourense no que vai de ano está en mínimos históricos ofrecendo o mellor dato do século con nada máis que 314 hectáreas ardidas e a pesares do repunte habido en agosto.

O máximo histórico estivo nas 32416 hectáreas afectadas en 2022; mentres que o ano pasado foron 1240.

Pese a todo Ourense encabeza a superficie ardida en Galicia co 30% do territorio total calcinado.

Con todo a tempada de alto risco continuarás durante o mes de setembro.

Os lumes en Oseira (Cea) e Pentes, (A Gudiña) foron os máis importantes dos rexistrados este ano.