O BNG insta á Xunta de Galicia á declaración da zona histórica do concello de Ourense como área Rexurbe.

O parlamentario nacionalista ourensán, iago Tabarés, rexistrou unha proposición non de lei para que se poidan artellar as medidas encaminadas a paliar o proceso de degradación demográfica, económica e urbanística do casco vello ourensán.