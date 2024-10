O BNG denuncia o "bluf" da concesión do Xardín Xaponés

O grupo municipal do BNG considera un "bluf" a concesión da cafetería do Xardín Xaponés que o Alcalde Pérez Jácome vendeu como "unha gran xestión" no 2020.

Os nacionalistas contan que o pasado día 16 a Plataforma de Contratación do Estado publicou a resolución do contrato e lembran que dende o primeiro momento alertaron das "moitas dúbidas existentes en torno ó adxudicatario" o cal incumpríu reiteradamente o contrato asinado no seu día.

Agora preguntan dende o BNG como van a proceder xa que a día de hoxe hai outra empresa xestionando o espacio mediante unha subcontrata co anterior adxudicatario.