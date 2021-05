Tamarindo Patio Bar

Os xoves do TAMARINDO con C.D. Arenteiro

O éxito deportivo do Arenteiro CF, que pasa a ser o máis representativo do fútbol provincial ó ascender a 2ª Federación, ocupa hoxe as conversas do Tamarindo ás que convidamos ó presidente Argimiro Marnotes e ó adestrador Fran Justo.